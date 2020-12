La aplaudida intervención de senadora en votación de legalización del aborto en Argentina

En altas horas de la madrugada el Senado argentino aprobó el aborto libre, lo que ha provocado un remezón en toda la región.

Pero sin duda lo que más ha llamado la atención y ha sacado aplausos en las redes sociales, es la intervención en la discusión del proyecto, de la senadora del PRO Gladys González.

"Algunos de mis hermanos cristianos rezaron para que me vaya al infierno y que Dios me iba a castigar, el 10 de agosto de 2018 dos días después de la votación (anterior proyecto de aborto) perdí mi embarazo y por un instante pensé que Dios me había castigado por haber votado a favor de la legalizaron del aborto", comenzó a exponer.

Maratónica e histórica sesión: Argentina legaliza el aborto Este proyecto representa un abrupto cambio a la ley actual, en la que sólo se permitía abortar legalmente si la mujer sufrió una violación o corre peligro su vida.

Agregó a la idea: "Con mucho dolor me refugié en la oración y entendí no sólo que mi pérdida era porque tenía 45 años, sino que entendí fundamentalmente que el Dios en el que creo no es un Dios que castiga, sino que ama, que es amor, que es compasión , que es esperanza".

"¿Ustedes creen que es cristiano condenar a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo? (…) Quiero preguntarle a mi Iglesia si no será hora que hagamos una autocrítica, ¿por qué tardamos tanto en entender la importancia de la educación sexual", sostuvo la legisladora.

"Hemos fallado a pesar de nuestra fe, quieren criminalizar cuando es nuestra culpa no haber llegado a tiempo, tenemos que hacernos cargo como Gobierno e Iglesia por haber llegado tarde", sentenció.