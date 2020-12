Kenita Larraín la rompe este 2020 y proyecta cambios planetarios para el 2021

Kenita Larraín ha estado invitada a cuanto programa existe. Y es que la ahora numeróloga ha estado haciendo proyecciones para el 2021, tal como lo hizo el año pasado con este 2020, para el cual predijo la llegada de la pandemia del coronavirus.

De hecho, ha sostenido que los cambios a nivel planetario seguirán para el próximo año y que se esta en el momento de hacer introspección, para poder después estar en comunidad.

Las impactantes proyecciones de Vanessa Daroch para el 2021: terremoto en Chile, extraterrestres y otra pandemia “Viene un terremoto muy fuerte en Chile y siento que después de eso habrá una baja económica", dijo la tarotista.

En conversación con Ignacio Gutiérrez y Francisca García-Huidobro en su live "Cómplices", sostuvo que "nadie puede decir que en este 2020 no se convirtió en mejor persona".

Por otro lado, ha dicho hasta el cansancio que las personas no retomarán su vida como antes. "Escuchando a personas, creen que van a volver a lo que teníamos antes y numerológicamente no va a ser así. El mundo que nosotros conocimos antes ya no existe y no va existir. Lo dicen los mayas, lo dice la numerología".