"Púdranse": Carolina Molina lanza duro mensaje contra quienes dudan de agresión en su contra

Indignada y notablemente apenada reaccionó Carolina Molina ante los comentarios de algunos usuarios de redes sociales que pusieron en duda la agresión de la que dijo haber sido víctima.

Frente a las fotografías que la cantante compartió para evidenciar la golpiza que la afectó, varios manifestaron que se trataba de maquillaje.

Carolina Molina no aguantó las recriminaciones y lanzó su lapidario mensaje: "Púdranse las personas que piensan tan mal y que hablan estupideces".

"Esto no es sombra, no es maquillaje. El maquillaje no duele. No puedo creer el pensamiento de algunas personas. Tengo los partes médicos que los voy a poner acá", agregó, mientras pasaba sus dedos sobre uno de sus párpados.

A través de la misma publicación, además, agradeció el apoyo de quienes les han manifestado su cariño. "Espero en Dios y de todo corazón se haga justicia. Las fotos publicadas anteriormente no son de hoy y son reales, constatadas mis lesiones por médicos y fiscales".

