"La Rancherita" reveló impactantes detalles de golpiza: "Les decía que estaba embarazada, pero me pegaban con más ganas"

Carolina Molina, más conocida como "La Rancherita", no lo ha pasado nada de bien en este inicio de año. A través de Instagram reveló que había sido víctima de una feroz golpiza y este domingo, en entrevista con La Cuarta, contó mayores detalles de lo ocurrido.

La cantante reveló al mencionado medio que una de las dos agresoras es expareja de su actual pololo y con quien vive en Colina y que, desde que ella sabe que están juntos, "Se ha dedicado a hacernos la vida imposible". Así, aseguró que ya la había amenazado y que, según ella, no había razones para que una agresión se concretara.

"Nunca hice nada malo, no me metí entremedio de nadie, cuando empecé con mi pareja ellos ya llevaban harto tiempo separados…", comentó.

Pero Carolina tiene una teoría: "Supongo que fue porque la noche anterior yo estaba al teléfono con una amiga y le conté que estaba con sospecha de embarazo. Quizás el hijo de mi pareja escuchó en ese momento e inocentemente se lo comentó (a su mamá)".

"Mientras me golpeaban, yo les decía que pararan, que estaba embarazada, pero me pegaban con más ganas. Por si fuera poco, vieron una carterita que tenía, era de marca y se la robaron, con todos mis documentos mexicanos y una platita que había juntado, que tenía que llevarla al banco",agregó.

Las lesiones de La Rancherita

Carolina Molina mostró a sus seguidores como luce tras la agresión, y en conversación con La Cuarta agregó que incluso le fracturaron un dedo.

"Agarraron unos ceniceros, adornos, y comenzaron a pegarme en la cara, el cuerpo, la espalda. También me golpearon con sus manos, me patearon en el suelo, me fracturaron un dedo del pie, porque justo andaba descalza, había estado en la piscina", contó.