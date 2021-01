¿Por qué un carabinero grababa con su celular?: polémica en desalojo del Mineduc

No se entiende. En medio de la toma del Mineduc y la detención de estudiantes de la Aces por parte de Carabineros, como también de un camarógrafo de CHV, estalló una nueva polémica.

Y es que se puede ver en las transmisiones de los distintos canales, que un carabinero grababa todo lo acontecido en las afueras del Ministerio, con su teléfono celular.

Alumnos de la Aces intentan tomarse el Mineduc en antesala de la PDT: camarógrafo de CHV detenido Hasta el momento, Carabineros informa de nueve personas detenidas por desórdenes.

Y bueno, ante tanta pregunta, Contralorito se pronunció: "No es que Carabineros de Chile o cualquier funcionario/a tenga 'prohibición' de usar teléfono particular para grabar, pues es un derecho que cualquier ciudadano/a tiene. Sin embargo, el problema está en para qué quieren un registro, pues NO lo pueden usar para un fin institucional".