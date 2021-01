Vanessa Daroch hace contacto con fallecidos por Zoom: "Al principio me costó, creo que yo misma me bloqueaba"

Vanessa Daroch señaló que hace contacto con fallecidos a través de Zoom, luego de cerrar su consulta debido a la pandemia de coronavirus.

En entrevista con La Cuarta, afirmó que "atendí en mi consulta hasta el día después que anunciaron que el virus había llegado a Chile, y dije ‘ya no atiendo más, no me voy a exponer".

"Aparte, con la gente que llegaba a la consulta, siempre nos saludábamos con abrazos, besos, fotos ,y eso era súper perjudicial por el contagio. Así que me fui a casa y entregué la oficina", expresó.

En ese sentido, relató que "un día dije ‘si puedo leer el tarot por internet y a través de WhatsApp, ¿podré hacer contacto con fallecidos por esta plataforma?’. Le dije a mi asistente que me agendara a una persona para hacer la prueba y ese día fue de nervios, estaba con ataque de colon".

"Al principio me costó mucho, creo que yo misma me bloqueaba pensando que no lo iba a poder hacer. Fue el contacto más hermoso que me había salido hasta ese momento en la vida, terminé llorando entre la emoción de haber hecho el contacto y la emoción de la persona que veía en cámara. Fue maravilloso", aseguró.

"Después que corté, lloré y llamé a mi asistente, le dije ‘vamos con todo, puedo hacerlo’. He tenido unas 3 mil personas por Zoom. Es maravilloso, llega un momento mágico donde ninguna de las dos personas se da cuenta que estamos a través de una cámara, y lo mejor de todo es que la persona que está al otro lado puede tener a toda la familia en el living de su casa, tomándose un trago", remató Vanessa Daroch.