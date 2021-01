Twitter cerró permanentemente la cuenta de Donald Trump "debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia"

"Después de una revisión detallada de los últimos tuits, hemos decidido cerrar permanentemente la cuenta de Donald Trump en Twitter, debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia". Así fue el anuncio de la cuenta de Twitter Safety, encargada de velar por el correcto funcionamiento de la red social.

La empresa del pajarito celeste se sumó a la determinación que ya había tomado Mark Zuckerberg, dueño de Facebook e Instagram, quien aseguró que mantendría suspendida la cuenta del todavía Presidente de Estados Unidos por lo menos hasta que "se complete la transición pacífica del poder".

Los mensajes que difundió el Mandatario incitando a sus fanáticos a llegar hasta el Capitolio para evitar que el Congreso pleno pueda ratificar la victoria de Joe Biden en las elecciones de noviembre pasado, fue la gota que rebalsó el vaso.

"En el contexto de los horribles eventos de esta semana, dejamos en claro el miércoles que violaciones adicionales de las Reglas de Uso podrían resultar en este mismo curso de acción", dice el comunicado de Twitter.

Además, aseguraron que "nuestro marco de interés público existe para permitir que la gente escuche directamente a los funcionarios electos y líderes mundiales. Se basa en el principio de que las personas tienen derecho a tener el poder para rendir cuentas abiertamente".

Por lo mismo, reunieron una serie de tuits de Trump que incumplían la norma, donde por ejemplo el actual Presidente anunciaba que no iría al cambio de mando del próximo 20 de enero.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021