¡Kenita Larraín tenía razón!: predijo un 2021 con revelación extraterrestre y hoy se publicó importante información

La NASA detectó por primera vez una señal de radio procedente de Ganímedes, una de las 79 lunas de Júpiter…y claro, es una información muy importante para quienes buscan vida en otros planetas…pero al darse a conocer este hecho, de inmediato Kenita era trending topic en Twitter.

Sumado además, a que al gobierno de Estados Unidos, le quedan menos de 180 días para entregar toda la información sobre los contactos con OVNIs.

NASA detecta por primera vez una señal de radio procedente de Ganímedes: una de las lunas de Júpiter La sonda espacial Juno fue la que detectó la señal de radio procedente de una de las 79 lunas de Júpiter.

Es así que llegamos a Kenita Larraín, quien predijo que este año 2021, sería clave en la revelación de la existencia de vida en otros planetas y galaxias.

Al respecto, Publimetro conversó con la numeróloga, quien dijo que no estaba sorprendida con la noticia, "la verdad es que no me sorprende, porque la numerología lo decía y yo lo dije hace meses, este año se veía venir esto y que será más frecuente, no me extraña esta señal de radio en la luna de Júpiter".

"Y es una maravilla, que nosotros no hayamos tenido contacto con ellos no significa que no estén, para mí es super claro y evidente hay vida en otros lugares y otros tipos de seres que viven en otras galaxias", cuenta Kenita.

OTRAS PROYECCIONES PARA EL 2021

Desde su pasión por la numerología, Kenita relata que el 2020 "estaba en relación con la caída de estructuras, estaba en relación con otra energía, al pasar el 2021 pasamos al número cinco, y su relación con Mercurio, que se enfoca en una liberación, los procesos de este año son distintos, es una nueva energía y en ese escenario, nos vamos a enterar de verdades ocultas y que siempre han estado ahí".

Y ahí se encienden las alarmas. -Kenita, ¿qué otras verdades?

Saldrán muchas verdades a la luz, de esto mismo (vida extraterrestre) y de otros temas. Habrá muchos cambios, todo lo que se estaba viviendo son cambios de paradigma, cambios profundos, para todos los que creen que no había vida en otros lugares, se están dando cuenta de que sí, que hoy nos sorprenda tanto, después esto será obvio y evidente.

Cada vez habrá más contactos, visitas de otros seres acá, este año vamos a tener nuevas tecnologías, cambios en el dinero y formas de trabajo, habrá cambios en política, grandes cambios en otras áreas.

TALLER DE AUTOCONOCIMIENTO

Todo un éxito es el curso a través de Zoom que da Kenita Larraín. Responde a un taller de autoconocimiento, "el que hago con mucho cariño, es un taller que ayuda a las personas a mirarse, a descubrirse en su fecha de nacimiento, que es el código personal".

El año pasado hizo varios y este es el segundo de este 2021. Son cuatro clases en las que ayuda a personas ayuda a leer su fecha de nacimiento, para que se conecten de raíz con sus problemas. "Queremos hacer los cambios de lo que ocurre ahora, pero en la infancia está la base de todo, entonces esto ayuda a mirar lo que está en el inconsciente", precisó.

Para este último taller las personas que se quieran inscribir, deben contactarse con el número que aparece a continuación, antes de las 18.30 horas.