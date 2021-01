Tuiteros chilenos invitan a viajar por el tiempo durante la cuarentena

Durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus, no son pocas las personas que no pudieron salir más de sus casas a recorrer la ciudad o viajar a otras, por lo que internet ha buscado ser una interesante alternativa y Twitter no ha sido la excepción. De hecho, muchos han hecho una invitación a un viaje por la historia.

Es que muchos tuiteros chilenos se han especializado en generar contenido basado en fotografías históricas del país, enfocándose en la historia, la arquitectura, la sociedad de antes y nuestro patrimonio cultural.

Uno de los ejemplos de esto han sido el amante de la historia Alberto Sironvalle, el reconocido fotógrafo neerlandés Chas Gerretsen y el ítalo-chileno Renzo Vaccarezza, quienes han logrado llevar a miles de seguidores al Chile del siglo pasado.

Los mapas de Santiago para enero de 1898 y su desarrollo urbano, la Reforma Agraria y el Pueblo Mapuche o la vida de los niños de la calle justo después del Golpe de Estado de 1973 son algunos de los temas que tocan los tuiteros.

El Twitter de Alberto Sironvalle mezcla procesos históricos con arquitectura y paisajes

La cuenta de Chas Gerretsen busca un lado más humano de la historia

El ítalo-chileno Renzo Vaccarezza ha puesto énfasis en la arquitectura y el desarrollo urbano

Revisa algunas de las postales que te invitan a un viaje por la historia de Chile:

Alameda de Las Delicias casi esquina calle Nataniel, actual sector Plaza Bulnes.

Santiago de Chile, c1910. pic.twitter.com/AySWwrJpin — 🇨🇱 Alberto Sironvalle 🇨🇱 (@alb0black) January 10, 2021

El 12 de enero de 1981 se declaró Monumento Histórico a la Estación de #Antofagasta. Ferrocarril de Antofagasta a #Bolivia. pic.twitter.com/UjgoQwYERK — Renzo Vaccarezza (@RenzoVaccarezza) January 12, 2021