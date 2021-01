Nicolás Oyarzún sale a explicar antiguos dichos por el aborto: "Los discursos se modifican, no son una condena"

“No me gustaría el aborto libre en Chile, no lo encuentro justificado, siento que cuando uno tiene que buscar que las mujeres tengan mas garantías no hay que bajar garantías del hombre tampoco. Yo podría hacer lo imposible porque eso no pasara”.

Esas son parte de las palabras del actor de Mega, Nicolás Oyarzún, en una entrevista que otorgó a Soledad Onetto en el año 2018 y que hoy comenzó a circular en redes sociales.

Poleras y pañoletas verdes se toman el Congreso en inicio de tramitación del aborto Iniciativa de parlamentarias de oposición propone la despenalización del aborto hasta la semana 14 de gestación, buscando eliminar brechas de género.

“Si llegara a pasar legal, no puedo hacer nada con la justicia, automáticamente mi vida con ella termina, o sea, no me dio a mí la posibilidad de si quería ser papá o no y eso lo encuentro terrible del aborto si es que llega a ser abierto para todo", sentenció en ese minuto el actor.

Ahora, el galán de "Edificio Corona", salió al paso de sus recordadas palabras. “11 de abril del 2018. Lo recuerdo porque ese día tocó Radiohead. Yo quiero cambiar el mundo y que el mundo me cambie. Los discursos se modifican, no son una condena. Eso logran las revoluciones. Yo escuché y entendí igual que [email protected] Así debe ser”, comentó.