Aldo Duque lamentó que la UDI no lo lleve de candidato: "No canto, no bailo y no modelo"

Aldo Duque se enteró el pasado 13 de enero que no sería candidato a la Convención Constituyente por el distrito 8, pese a haberlo acordado con la UDI, ya que en su lugar estará en la papeleta Miguel Esbir Barca, más conocido como "Miguelo".

Por lo mismo ironizó y criticó a los distintos partidos que optaron por personas del mundo del espectáculo en sus listas. "Es obvio que carezco de las más elementales aptitudes que requiere el cargo: no canto, no bailo y no modelo".

Famosos en la papeleta: los rostros de la TV, cultura y deporte que serán candidatos en 2021 El 11 de abril del próximo año se celebrarán elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales.

El abogado, conocido por sus apariciones en la farándula como comentarista y opinólogo, agradeció de manera irónica "el patriótico gesto de la Unión Demócrata Independiente al no llevarme como candidato para la Convención".

"A siete horas de cerrarse inscripciones y después de haber llenado todos los formularios del Servel, pacto Chile Vamos me informa que no me llevará tras pedirme que fuera y asegurarme que así sería. En fin, 'de mejores partes me han echado' dijo Cantinflas. Éxito a los que van", había manifestado antes Duque.

Aldo Duque ironizó con los famosos que serán candidatos y candidatas: