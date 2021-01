Matthei se ríe de comparación con He-Man y aprovecha de hacer llamativo llamado por Permiso de Vacaciones

Para quienes hoy tienen entre 35 y 55 años, He-Man era infaltable. El héroe animado que gritaba "¡Por el poder de Grayskull! ¡Yo tengo el poder!", antes de combatir a Skeletor, fue parte de la infancia de miles.

Y bueno, ¿cuál es la relación que tiene He-Man con Evelyn Matthei? a través de redes sociales siempre le han hecho comparaciones con el dibujo animado, que su corte de pelo es similar, al igual que su color.

Pero lejos de molestarse, la alcaldesa de Providencia vio en esas comparaciones una oportunidad y en su cuenta de Instagram, utilizó la imagen de He-Man para entregar un mensaje respecto al Permiso de Vacaciones en medio de la pandemia.

"No necesitamos el poder de Grayskull para entender lo obvio. Cuídense y cuidemos la vida de nuestros seres queridos, la pandemia aún no ha terminado y no es para tomarlo a la ligera, está lejos de ser una broma", escribió la alcaldesa.