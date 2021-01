¡Me vuelvo loco! Japón informa su estado de emergencia con la inconfundible estética de "Evangelion"

La fuerte conexión que los japoneses mantienen con su cultura popular, y especialmente el animé, una vez más ha quedado reflejado en los difíciles tiempos de coronavirus que atraviesan.

Para nadie es desconocido que “Evangelion” fue y sigue siendo una de las obras más importantes del país nipón, a tal punto que su estética es utilizada por estos días por las autoridades en medio del estado de emergencia.

Resulta que en la prefectura de Fukuoka, las autoridades han utilizado la estética de la obras de Hideaki Anno para informar de la situación que vive el país a raíz de la pandemia.

En un video viralizado en redes sociales se ve cómo en las pantallas de la estación de trenes Nishitetsu Fukuoka (Tenjin) aparecen mensajes que utilizan la clásica e inconfundible estética de Evangelion.

En las pantallas se ve el número de los contagios y las recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar la enfermedad.

En cuanto a Evangelion, el estreno de "Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time", no será en 2021 y aún no se confirma una nueva fecha de lanzamiento.