ZooMaa se retira a los 25 años: estrella de los videojuegos dice adiós tras lesión en su pulgar

Thomas Paparatto, la estrella profesional de videojuegos más conocido como ZooMaa, anunció su retiro a los 25 años.

A través de un comunicado difundido en TwitLonger, el joven señaló que "me rompe el corazón alejarme de un juego (Call of Duty) en el que puse mi corazón y mi alma cada día durante ocho años".

En ese sentido, relató que hace unos años sufrió una lesión en su mano, que debió tratársela y ahora volvió nuevamente a manifestarse.

"Desafortunadamente, la lesión ha vuelto y me ha costado mucho competir al más alto nivel contra algunos de los mejores jugadores del mundo. Jugar, pese a la debilidad y el dolor en mi mano, ya no es posible. No disfruto competir cuando no puedo ser el ZooMaa que todos conocen y aman y siento que no es justo para mí o para mi equipo pasar por todo eso de nuevo, lo que podría causar más daño a mi mano", expresó.

Por último, el joven manifestó que "no me arrepiento de nada y estoy agradecido de haber tenido una larga carrera como jugador haciendo lo que amo hacer a un nivel tan alto".

We are thankful for everything that @ZooMaa has done for the Subliners & our entire org wishes him a speedy recovery. His incredible talent as a teammate & competitor has always made him amazing & the positivity he brings to the community is truly special. We’ll see you soon. https://t.co/P5ZIKnvE72 pic.twitter.com/Lm4xLRsEAd

— NYSL (@Subliners) January 19, 2021