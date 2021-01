Michael Scott es víctima de la cultura de la cancelación, pese a ser un personaje de ficción

Michael Scott es el carismático, pero también insoportable jefe de la sucursal de Scratton de la papelera Dunder Mufflin, todo parte del mundo ficticio de la serie The Office, la más vista durante 2020 gracias a los servicios de streaming. Pero eso no fue suficiente para que se salvara de la cultura de la cancelación.

El personaje interpretado por el actor Steve Carrel se transformó en lo más comentado en Twitter, luego que desde Estados Unidos algunas personas decidieran "funarlo", recordando que es un "cobarde, un jefe incompentente, sexista, misógino, racista y generalmente baja el ánimo de cualquier lugar donde entra".

Rápidamente muchos fanáticos salieron a defender al personaje de ficción, no solo porque en realidad no existe por lo que no podría ser cancelado, sino porque también explicaron las razones de su existencia.

Algunos señalaron que a lo largo de la serie fue varias veces "cancelado" y que en más de una oportunidad tuvo que enmendar sus errores debido a sus arrebatos o sus intentos por querer ser gracioso y caer bien. Otros, en tanto, señalaron que el personaje busca representar todas las malas costumbres humanas, pero que en el fondo no somos tan malos y siempre podemos tener redención.

Pero en Chile muchos recordaron a Manuel Cerda, la versión chilena de Scott en "La Ofis", una serie que solo alcanzó a tener una temporada, pero se transformó en una serie de culto, principalmente por la gran interpretación de Luis Gnecco, el protagonista.

reminder that michael scott is a coward, incompetent boss, sexist, misogynist, racist and generally brings down the mood of every place he enters

— jess (@louistinn) January 25, 2021