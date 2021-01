"La niñita me dio vuelta y media": Viviana Nunes desclasificó feroz pelea con Kel Calderón

Viviana Nunes no se guardó nada. En una nueva edición de 3×3, la actriz y presentadora contó todos los detalles de una pelea que tuvo, tiempo atrás, con Kel Calderón. Aseguró, de hecho, que se trataba de uno de los "peores" recuerdos que tiene.

Y aunque el encontrón fue hace bastantes años, cuando Nunes trabajaba en Mira Quien Habla, de Mega, su memoria guardó varios de los comentarios.

En uno de los programas, cuando Giancarlo Petaccia estaba de vacaciones, relató, hablaron de "Raquelita Calderón, porque era muy niñita en esa época que estaba comenzando un romance con Pablo Schilling, que es un modelo, o era modelo. Y a ella no le pareció".

"La niñita con una personalidad tremenda. No le pareció y llamó por teléfono. Atendieron del switch. Y amenazó a la producción del programa que, si no la sacaban al aire, dentro del programa, ella iba a entablar una demanda hacia el programa", siguió.

Así, compartió que cuando la sacan al aire, le dicen: "'Viviana, está aquí Kel Calderón al teléfono. Escúchala. Tú no hables nada'. Estaba todo dirigido por el sonopronter, por lo menos en esa época. No sé qué porcentaje de dirección de 'sono' habrá hoy, pero en esa época era un 100%. 'Tú no hables. A ti te va a apoyar Andrés Baile', que era uno de los panelistas".

"La niñita me dio vuelta y media. 'Señora tal por cual, usted qué se cree'. 'Usted que aquí, que allá ', 'que anduvo con este, con fulano…' Decía una cantidad de barbaridades. Yo decía 'Dios mío, ¡¿qué demonios?!, ¡¿qué es esto?!"", recordó.

"Yo le hacía señas a la cámara. Iba a hablar. Le iba a decir 'mijita por favor cálmese, este es un programa de televisión donde en muchas situaciones nos reímos, porque son situaciones jocosas"", contó.

Al final, Nunes cerró asegurando que "a ella (Kel) no le gustó que se hablara del tema y me agredió de una forma sumamente fea y no se me dejó defenderme. Andrés Baile dijo 'oye, apacigüemos las cosas'. Era mi defensor, pero bueno, bla, bla, bla. Y ella no paraba. Los latigazos eran sumamente fuertes. De verdad es el peor recuerdo que tengo de mi época que hice farándula”.