"Paren su hueveo": Camila Moreno salió en defensa de Cami Gallardo por ir a fiesta clandestina

Camila Moreno se llenó de críticas. Este domingo la artista salió en defensa de su colega y tocaya Camila Gallardo, quien fue detenida durante la madrugada por haber asistido a una fiesta clandestina en el Hotel W.

"Paren su hueveo, cómo no pueden ver que esto es parte del nuevo orden mundial", escribió Moreno en Instagram, donde no mencionó directamente a Gallardo.

A juicio de la cantante, "no gozar, no tocar, no disfrutar, no vivir. Ustedes juzgan con tanta moralina a la gente que hace fiestas clandestinas, pero siguen como borregos en un gobierno que tiene los malls abiertos, los metros atiborrados de gente, que se toman medidas insensatas y luego se desdicen. Un gobierno que improvisa con la vida de la gente".

"¿Cuál es la idea de hacer cuarentena sólo los fines de semana? ¿Cuál es el sentido del toque de queda? Esto es absurdo, esto se llama control social y ahí están ustedes en el polémico anonimato de las redes sociales juzgando", agregó.

Tras los cuestionamientos, en todo caso, Moreno borró la "historia", asegurando que "no se puede hacer ninguna reflexión por aquí".

Acá la publicación de Camila Moreno