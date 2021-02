El miedo de una mujer recién vacunada: "Por lo que sale en redes, que íbamos a convertirnos en marcianos"

El poder de las redes sociales es cada vez mayor, por lo que muchas personas creen fehacientemente lo que ven ahí, pese a que no siempre es verdad. Un claro ejemplo son las bromas o, derechamente, las noticias falsas que han circulado sobre la vacuna.

Una de ellas afectó directamente a una mujer que se fue a vacunar este miércoles, en la primera jornada de inoculación masiva, donde su testimonio en TVN se hizo viral, luego que asegurara tener miedo por lo que revisó en internet.

Presidente Sebastián Piñera valoró la jornada de vacunación y aseguró que es "una luz de esperanza" El Mandatario realizó un breve balance en sus redes sociales, donde señaló que este miércoles "fue un gran día para Chile".

"Tenía miedo, claro, por todo lo que sale en redes sociales. Eso que nos íbamos a convertir en marcianos, que hombres se iban a convertir a mujer", aseguró durante la entrevista, pero luego aclaró que "mi hijo me convenció" de vacunarse.

La señora, que estaba realizando su vacunación en Maipú, aseguró que no sintió nada al momento de recibir la primera dosis y que "no fue dolorosa, pero muy poquito, un pinchazo apenas y no he tenido ninguna reacción".

El momento fue captado en las mismas redes sociales, donde si bien mucha gente se lo tomó con humor, otras personas valoraron que superara esos miedos, recordando que muchos usuarios de internet no necesariamente son capaces de distinguir una noticia falsa de una real o si es una broma.

El curioso miedo de una mujer que recibió la vacuna