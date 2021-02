"Me tienen atrapado en la fábrica de poleras": la extraña estrategia de ventas que se tomó las redes

"Me tienen atrapado en la fábrica de poleras, ayuda". Ese fue el extraño mensaje que se encontró un usuario de Twitter en una camiseta que compró por la tienda online de Paris, lo que evidentemente le causó preocupación.

El joven publicó en la red social que este jueves "recibí una compra hecha en la Tienda Paris, entre ellas una polera marca Get Out y me encuentro con este mensaje", incluyendo las fotos donde se podía leer el llamado de auxilio, el cual rápidamente se viralizó.

SAG inicia investigación por alimentos para gatos que está dañando la salud de las mascotas Tras denuncias en redes sociales, el organismo anunció que ya se encuentra "recopilando información".

En la red social, distintas personas comenzaron a realizar teorías, mientras otras le pedían explicaciones a Cencosud para que aclarara la situación, pidiendo investigaciones y antecedentes que explicaran el mensaje.

Desde la cuenta oficial de la tienda, solicitaron el número de la compra que realizó, mientras que informaron que "el caso está siendo escalado con el área correspondiente".

Pero la explicación vino de Streets, dueños de la marca Get Out. "Confirmamos que esto fue parte de una campaña de nuestra parte, no asociada a Paris. No hay nadie atrapado. Entendemos que fue una mala decisión que corregiremos inmediatamente. Lamentamos cualquier preocupación al respecto", señalaron para poner fin a la polémica.

La curiosa estrategia de ventas que tuvo que aclarar Paris y Street: