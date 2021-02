Desde el mundo de la política también vibran con la promoción de Colo Colo

El partido entre Colo Colo y Universidad de Concepción que va a definir al tercer descendido del Campeonato Nacional ha tomado la agenda nacional más allá del mundo deportivo y desde la política también hay gente que estará pendiente de la promoción.

Mario Desbordes y Alejandro Guillier, por ejemplo, compartieron sus arengas como hinchas del albo, mientras que el exfiscal Carlos Gajardo pese a ser reconocido seguidor de Universidad de Chile apoyará al Cacique en el duelo.

El emocionante "arengazo" de Fabiola Campillai: "Vamos Colo-Colo mierda" "Hoy estar presente en esto tan importante como es sacarnos del descenso y confiamos mucho en ustedes", dijo Fabiola Campillai.

"Hoy más colocolino que nunca. Por la historia. Por las alegrías que nos ha dado. Por el amor que millones de chilenas y chilenos sentimos por su camiseta. Porque aún en momentos difíciles, Colo Colo es el más grande", escribió el senador del Partido Radical.

La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, también sumó su mensaje de apoyo al cuadro albo y escribió en su cuenta de Twitter "vamos con todo", además de una foto suya besando una camiseta del Cacique.

El precandidato presidencial de Renovación Nacional, en tanto, escribió una emotiva carta, donde aseguró que "cuando la opción de perder la categoría es amargamente cierta, quiero decirte que no me importa lo que pase esta tarde" y agregó que "lo que realmente quiero decirte es que no importa si vuelves a caer (…) mi amor por tus colores, por tu camiseta y por tu historia, sólo seguirá creciendo".

Pero el caso más curioso fue del abogado. Es que Gajardo es un reconocido hincha azul, pero pese a eso "no me gusta un campeonato sin Colo Colo", por lo que "hoy día quiero que ganen los albos".

