"Iba a ser un puré de papas": niño se escondió en basurero y casi muere aplastado por el camión recolector

Un niño de tan sólo siete años, estuvo a punto de morir, luego de que se escondiera dentro de un basurero y estuviera a sólo segundos, de ser aplastado por el camión recolector.

En el video, que fue divulgado esta semana, se ve apenas la cabeza de Elías Quezada, dentro del contenedor que es agarrado por el brazo robótico del camión de basura para vaciarlo con los otros desechos y aplastarlos.

"Me levantaron y me arrojaron a donde iba a ser un puré de papas", le dijo Quezada al canal 8 de Tampa. "Estaba pensando que este podría ser el final para mí", subrayó el pequeño.

We honor Tampa sanitation worker Waldo Fidele who saved Elias Quezada, 7, from being crushed in garbage truck. Had it not been for Waldo, this boy would have died. Read the story: https://t.co/SWfcQZADms (Photo: Waste Connections of Florida) #WhosYourHero #NationalHeroesDay pic.twitter.com/KdMsj2Uqbx

— National Heroes Day (@NatlHeroesDay) February 16, 2021