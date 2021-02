Coco Pacheco explica por que cerró su restaurant: "Me amenazaban que me iban a incendiar"

El chef Jorge Pacheco Zapater reveló las razones que lo llevaron a cerrar su restaurant en la comuna de Providencia, luego de las protestas en medio del estallido social.

En conversación con La Tercera, relató: "ayer me estaba acordando que Carlos Menem era un cliente asiduo cuando venía a Chile. Estuve muchas veces con él. Con Diego Maradona también. Hicimos programas juntos en Sal y Pimienta con Antonio Vodanovic. Y Camilo Sesto, Paco de Lucía y Armando Manzanero estuvieron en mi restaurante”.

“Hay que buscar un lugar más tranquilo, porque en Lastarria y Ñuñoa hay problemas. Ya no estoy para que estos loquitos me vuelvan a huevear. Me amenazaban que me iban a incendiar. Recibí mucho odio y bronca. Se querían ‘echar’ el edificio grande de Paulmann después de estar en Plaza Baquedano. Pasaban por fuera del restaurante diez mil huevones gritando consignas”, relató.

“Eran todos organizados. Venían primero en bicicleta con un pañuelo blanco. Después venían unas mujeres tocando tambores. Después venía otro grupo de choque rayando y rompiendo todo. Esa tanda la viví varias semanas y meses. En ese momento me di cuenta de que esto estaba muy complicado”, dijo.

LA VENTA DEL RESTAURANT

Pacheco tramitó un anteproyecto de edificación y actualmente negocia con asegurados e inmobiliarias.

“Hay interesados en hacer un edificio, pero creo que cuando llegue de vacaciones habrá ofertas más concretas”, aseguró. La autoridad aprobó en el terrero un permiso de edificación que acepta hasta 18 pisos. “No se justifica tener un restaurante en 3.500 m2 en pleno Providencia, cuando vale mucha plata el terreno”, sentenció.