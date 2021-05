Lluvia de críticas a Amaro Gómez-Pablos por entrevista a Cathy Barriga en “Bienvenidos”

Esta mañana en el matinal de Canal 13 “Bienvenidos” emitió un reportaje sobre Cathy Barriga, candidata a la reelección por el municipio de Maipú, donde habló por primera vez sobre las denuncias en su contra, en cuanto al pago de horas extras de forma irregular.

Esto le valió una lluvia de críticas a Amaro Gómez-Pablos en redes sociales y no sólo de anónimos en redes sociales, sino que también de una analista política.

La directora de Espacio Público, Lucía Dammert, increpó al periodista por el largo reportaje sobre la nuera de Joaquín Lavín: “Pero como!! @tv_Amaro no te parece totalmente injusto llevar a una candidata a menos de una semana a un programa de audiencia masiva? lo mínimo hubiera sido llevar a todos los candidatos no?.

Y el conductor del matinal le respondió: “Mathei ha aparecido en numerosas entrevistas en los últimos días. Todo en relación a su conflicto con Lavín. Y nadie ha pedido que entrevisten a los otros candidatos a alcalde por Providencia”

Pero como!! @tv_Amaro no te parece totalmente injusto llevar a una candidata a menos de una semana a un programa de audiencia masiva? lo mínimo hubiera sido llevar a todos los candidatos no? #Bienvenidos13 https://t.co/YLlgQnSyJB — Lucía Dammert (@LuciaDammert) May 11, 2021

No obstante, Lucía Dammert, no quedó conforme con la respuesta de Amaro, aunque la agradeció: “Gracias por contestar @amaro, pero claro que se ha pedido q @veropardo_provi sea incluida en las notas de prensa e invitaciones. En todo caso la alcadesa de Maipú también es candidata presidencial y no me enteré? Imagino que va a los programas básicamente para hacer campaña”.