Doctora Cordero quiso barrer con Fernando Atria: “En vez de leer el catecismo cuando era chico, leyó a Foucault”

La doctora María Luisa Cordero es candidata a constituyente por el Distrito 12: Puente Alto, La Florida, Pirque y La Pintana. Y los live son parte de la campaña para las elecciones de este fin de semana.

En conversación con el arquitecto Iván Poduje, quien forma parte de la campaña de Evelyn Matthei, comenzaron a salir opiniones contra Fernando Atria, que se tomaron las redes sociales.

Poduje reflexionaba sobre las cartas a la constituyente y sacó a colación a Fernando Atria, quien postula por el Distrito 10, en la Lista Apruebo Dignidad.

“Espero que no tengamos a estos señores como Atria, que me da terror, me cae mal Atria, encuentro a veces que digo este tipo de qué está hablando, vive en una realidad paralela“, precisó Poduje.

Ante esto, la doctora Cordero precisó: “Es un deconstructivista, en vez de leer el catecismo cuando era chico leyó a Foucault, es un deconstructivista horroroso, oscuro”.