La brutal carta que envió niño a sus vecinos: les pidió ayuda porque su padre lo maltrata por ser gay

Un niño de tan sólo 14 años, desesperado, envió una carta a sus vecinos para que lo ayudaran, ya que su padre lo maltrata por ser gay.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Jataí, en el estado de Goiás en Brasil.

Luego de que los vecinos leyeran la carta, denunciar los hechos, y la policía detuvo al hombre por golpear a su hijo, luego de que se enterara que era gay.

El portal de noticias brasilero “G1″, difundieron un audio en portugués en el que se puede escuchar al padre gritarle al chico de 14 años: “Estoy cansado de decírtelo. ¿No te dije ya que te cambiaras? Tienes que cambiar, ¿sabes por qué? Porque si no cambias, te mataré, te volaré”.

Ante los constantes hechos de violencia que padecía y sin poder encontrar ayuda dentro de su propia familia, el niño escribió una carta para pedirle a sus vecinos que puedan sacarlo del calvario que estaba viviendo.

La carta desesperada del niño

“¿Alguna vez has sentido que no eres bueno para nadie? Lo estoy sintiendo. Duele mucho aquí. Por favor, ayudenme. No puedo soportarlo más. Estoy en la mayor desesperación de mi vida”, escribió el menor.

La misiva fue entregada a las autoridades por uno de los vecinos que dijo que los gritos y el maltrato eran una cuestión habitual por parte del padre y que estaba dispuesto a brindar su testimonio para salir en defensa del joven.

El padre del menor, en tanto, negó a la policía que lo agrediera por ser homosexual. Precisó que descubrió en su celular pornografía.