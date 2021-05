“Odio ser madre, me arrepiento”: escritora brasileña se sincera y abre intenso debate

La escritora y actriz brasileña Karla Tenorio de 38 años, se hizo viral en redes sociales tras un sincero post sobre su maternidad, donde reveló que odia ser madre y que se siente “arrepentida” de la maternidad.

Su sentida publicación ha generado un intenso debate en Brasil, aunque ella misma planteó que su intención es “liberar la voz de las madres que no son felices como tales, que sufren y sienten culpa por lo mismo”.

“Soy una madre arrepentida. Transformé mi angustia en un movimiento de apoyo a las mujeres como yo: a las que no les gusta la maternidad”, aseguró en su publicación.

Tenórico aseveró que ama con su alma a su hija de 10 años, pero que sólo accedió a la maternidad por petición de su pareja.

“Odio ser madre desde que salió la cabeza de mi hija, durante el parto. En ese momento, me pregunté si no había vuelta atrás, pero no pude. Tuve una complicación en el parto, porque tenía la mano en la cabeza y fue un proceso delicado dejar el resto de su cuerpo. Fue entonces cuando lo lamenté”.

En su visión de madre, Tenórico reconoció que “te conviertes en un cuidador excesivo. Llevé, por ejemplo, un cuaderno en el que anotaba cuántos minutos amamantaba a mi hija de cada pecho. Dejé de hacer muchas cosas, dejé de aceptar trabajos para ser una excelente madre, por la culpa. Los síntomas del arrepentimiento materno son la frustración, la sensación de que la vida se acaba”.

“Nunca tuve una niñera, dejé de hacer muchas cosas, dejé de aceptar trabajos para ser una excelente madre, por la culpa. Los síntomas del arrepentimiento materno son la frustración, la sensación de que la vida se acaba, el abandono, el desánimo para desarrollar nuevos proyectos vitales. Tardé diez años en salir del armario, en asumirme como una madre arrepentida, porque parecía que era la única, pero no es así”, dijo.

Tenórico criticó “la idea clasista y romántica de la maternidad”, y reveló que “hoy soy una persona que se está recuperando de la culpa de este arrepentimiento. Hoy sé que el amor incondicional no existe, me atraviesa como una brisa, raras veces me conmueve este éxtasis, porque tuve que desarrollar una relación, estoy obligada a cuidar a una persona”.

Tras sincerarse, la escritora y actriz se dio cuenta de que son muchas las mujeres que tienen el mismo sentir. “Convertí mi angustia en un movimiento de apoyo a mujeres como yo: a las que no les gusta la maternidad. Soy la creadora de la ‘Madre Arrepentida’, que tiene como objetivo liberar la voz de las madres que no son felices como madres, que sufren y se sienten culpables por la maternidad”, afirmó.