Karol Cariola y su soltería: “Siento que me jotean poco”

La diputada del Partido Comunista Karol Cariola se refirió a su soltería de un poco más de dos años, durante su participación en el programa “Podemos Hablar” de Chilevisión.

“Uno está todo el tiempo en una dinámica de trabajo muy intensa y siento que me jotean poco. Quizás yo soy el problema, pero estoy súper bien soltera”, declaró la parlamentaria, quien a comienzos de 2019 puso fin a una larga relación con el periodista Freddy Stock.

“A lo mejor, a los hombres les cuesta un poco más, cuando se van a encontrar con una mujer más empoderada, con más fuerza, no sé quizás se imaginarán que les voy a responder todo. Pero, el que no esté en pareja, no significa que esté sola”, agregó.

En ese sentido, Karol Cariola manifestó que “las relaciones no pueden ser de posesión, de dominación. Creo que es algo que he ido aprendiendo, como en el camino”.

“Creo que también, a nosotras como que nos forman con la lógica del amor romántico, haciéndonos creer que desde pequeñitas somos princesas y vamos a encontrarnos con un príncipe azul, con el que vamos a estar para toda la vida”, complementó.

Más allá de lo anterior, la diputada del Partido Comunista expresó que “ojalá encuentre con el que pueda estar. No significa que uno ande buscando todo el tiempo que las relaciones sean abiertas”.