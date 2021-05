Cata Vallejos y sus motivos para no vacunarse contra el covid: “Tengo las defensas fuertes, así que no tengo miedo al virus”

La influencer Cata Vallejos se volvió tendencia en redes sociales, después de entregar una curiosa explicación respecto a su negativa a la vacuna contra el covid-19.

A través de sus historias en Instagram, la ex Calle 7 dijo que “no me voy a vacunar, el por qué es porque en realidad casi nunca me vacuno con nada, ni con la influenza ni con nada que salió nuevo, porque siento que puedo defenderme yo misma, mis defensas son muy fuertes, trato de alimentarme bien, como saludable, hago deportes. Soy una persona saludable”.

“Así que siento que puedo defenderme ante cualquier virus o cualquier cosa (…) lo otro, yo ya tuve el coronavirus, ya tengo los anticuerpos, por lo tanto es lo mismo que tuviera la vacuna, porque al final lo que sabemos es que la vacuna te protege como si tuvieras los anticuerpos. Te protege para que en realidad si viene el virus salvaje, no te mate”, agregó.

En esa línea, la influencer sostuvo que “esa es la idea, porque sabemos todos que te puedes contagiar igual y puedes contagiar igual, entonces al final es lo mismo que las personas que ya tuvieron covid y tienen los anticuerpos”.

“Entonces para qué me vacunaría y meterme más virus o una vacuna experimental que no sé sabe qué va a pasar a mediano o largo plazo. Cuido mi organismo, me puedo defender, mi organismo está muy fuerte, tengo las defensas fuertes, así que no tengo miedo al virus”, continuó.

Cata Vallejos afirmó que “esa es mi opinión, al que le guste bacán, al que no le guste, bien también, cada uno tiene su opinión y es respetable”.

“Yo no estoy diciendo gente no se vacune, no, cada uno hace lo que quiera. Yo la verdad lo he pensado bastante, he averiguado bastante también, así que siento que todas las opiniones se tienen que respetar, si ustedes se sienten tranquilos con su decisión está perfecto, esta es mi decisión y yo me siento tranquila”, finalizó.