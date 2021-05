Don Francisco responde a polémica La Red-Teletón: “No sé nada de la administración porque nunca administré”

La Red ha estado en la palestra las últimas semanas, luego de que informara que condiciona la transmisión de la Teletón, a la revisión de sus campañas. Al respecto Don Francisco hoy respondió y dijo que no existe problemas con el estudio a las cuentas.

En conversación con Radio Cooperativa, Mario Kreutzberger sostuvo que “si alguien quiere saber algo más, es cuestión de que lo pidan”.

“Creo que no hay ningún problema en desglosar más los gastos. Esto también lo controla la Contraloría. Nosotros estamos dispuestos a ser lo más transparentes posibles y la mayor transparencia está en lo que hemos hecho”, dijo el conductor, con respecto a las dudas de la estación televisiva.

“Soy bien sincero, no sé nada de la administración porque nunca administré. Sólo he convocado a la gente. He sido cuidadoso de no dar opiniones políticas porque sentía que mi misión era otra”, indicó.