Impactante relato del motociclista que se colgó a camión por más de 10 kilómetros: “Él me decía ‘te voy a matar’ con un cuchillo en la mano”

Durante el fin de semana comenzó a circular el video de un motociclista, que tras un altercado con el conductor de un camión, no encontró nada mejor que colgarse por más de 10 kilómetros al vehículo mayor.

El hecho ocurrió en la ruta que una Cabrero con Concepción, y el protagonista del video, Sebastián Cordovez, entregó su versión de los hechos.

En conversación con “Bienvenidos”, dijo que “desde Penco hacia Concepción esta persona me iba tirando su camión, me lo iba tirando encima, no llevaba la distancia reglamentaria y en varios momentos él me colisiona y toca su camión con mi rueda”.

Tras el choque, el hombre asegura que “sólo vi a una persona loca con un cuchillo en la mano, gritando garabatos, gritando, amenazando e insultando“.

“Yo pensé que mi moto había sido pérdida total, entonces yo me acerqué para retirarla del camino y en ese momento es cuando él sigue su marcha tratando de atropellarme», explicó.

Tras esto, se lanza al camión: “Cuando logré acomodarme y llegar a la altura de la ventana, él me decía ‘te voy a matar’ con un cuchillo en la mano, insultándome y escupiéndome”, sentenció.