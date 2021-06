Redes explotan por doctora de Valdivia que llama a no usar mascarilla: “Tapa tu quinto chacra…no la utilices”

La doctora Paz Belén Pérez se ha transformado en objeto de fuertes críticas en redes, luego de que vitalizara un video en el que llama a no utilizar mascarilla, en medio de esta pandemia del coronavirus.

La médico publicó una grabación en la que indica que “quiero hablar hoy con ustedes del uso de las mascarillas, ¿realmente necesitamos utilizar mascarillas para prevenir patologías respiratorias? la respuesta es categóricamente NO, no, no, no, no la utilices”.

Agregó que el tapabocas “no tiene realmente una base que pueda propiciar salud en ti”.

“Tenemos que informales con verdad y con amor, como médica, lo que me hizo estudiar medicina fue el amor a la humanidad, quiero contribuir para que estés bien, que expresas toda la magia, la mascarilla tapa tu quinto chacra, tu expresión, te vas a quedar sin voz, sin ideas”, indicó.

Irresponsable rayando en lo criminal, doctora Paz Belén Pérez Medicina General en Clínica Alemana de Valdivia hace un llamado al no uso mascarilla aún cuando estas siguen siendo una herramienta simple pero poderosa para proteger contra el COVID-19. pic.twitter.com/xM4H79OPFB — Fernando Matteotti (@ZURD0FER) June 7, 2021

De inmediato, la Clínica Alemana de Valdivia, se apuró en aclarar que la doctora no forma parte de su staff desde el 2020.