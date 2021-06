Tuvo una cita por Tinder, no quiso tener sexo por su mal olor y la trató de demandar

Emily Mackinnon, una conocida tiktokera canadiense, narró una peculiar historia que comenzó con una cita y que pudo terminar en una demanda judicial.

La joven contó en su cuenta de TikToker que conoció a un muchacho a través de la red de citas Tinder. Hubo conexión y decidieron conocerse en persona.

Se trataba de una reunión casual que posiblemente terminaría en sexo, aseguró la muchacha, quien aceptó la invitación a la casa que el joven le hizo.

“Estaba implícito que íbamos a conectarnos, pero nunca lo dije explícitamente”, narró Emily.

Pero todo se frustró cuando se conocieron en persona, pues “Chad”, como identificó al muchacho, olía terrible.

“Había como marcas en su ropa interior y no se había lavado en mucho tiempo, y necesitaba un nuevo Fruit of the Looms”, detalló.

La mujer añadió que cuando Chad se sacó la ropa sintió un “penetrante olor a heces y corporal”.

Era claro que no habría sexo y frente al hedor de su cita, Emily optó por irse.

Amenaza de demanda

Chad, quien era estudiante de derecho, no se tomó nada de bien la decisión de la joven y la amenazó con una demanda judicial.

Emily contó que “unos días después le pagó a alguien para que me entregara los papeles en los que intentaba demandarme por romper un contrato verbal“.

Ante esta amenaza, la joven recordó que Chad le comentó que su padre era abogado. Así que optó por cortar por lo sano.

“Él había pasado gran parte del tiempo diciéndome que su padre era abogado, así que hice una cita con su padre y le conté lo que había pasado”, detalló la mujer. Y hasta ahí llegaron las amenazas de Chad.

Su post tiene más de 250.000 visita y ahí ha recibido mucho apoyo con mensajes como los siguientes: “No significa no en cualquier momento. Ese es el único contrato que una persona puede romper”, escribió una usuaria.

“Yo lo hubiera dejado llegar a la corte y que tratara de explicar la situación”, afirmó otro usuario.

Finalmente, Emily terminó su historia con un mensaje para el muchacho: “Y para Chad, el hombre que intentó demandarme; sé que miras cada cosa que hago. Nos conocimos una vez. Estás mohoso. Eso es realmente patético. Tienes que seguir adelante, amigo”.