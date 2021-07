Neme le raya la cancha a Vacarezza por crítica a Jadue: “Cualquier negocio es súper ‘viable y rentable’ si en la planilla de sueldos tú escribes 0”

El candidato del PC Daniel Jadue, dio una entrevista en el día de ayer, donde se refirió a las empresas que no son exitosas y su futuro en el país, al no poder pagar sueldos suficientes a sus trabajadores. Esto fue criticado por Marcela Vacarezza en Twitter, y José Antonio Neme salió al paso.

“Pensé que no era cierto que @danieljadue había dicho que las Pymes que no podían pagar altos sueldos no debían existir. Lo vi…”, escribió Vacarezza.

Ante esta intervención, el conductor de “Mucho Gusto”, José Antonio Neme le respondió: “Querida cualquier negocio es súper “viable y rentable” si en la planilla de sueldos tú escribes 0. Para que un negocio sea viable y rentable la operación debe permitir pagar sueldos con el cual ese trabajador pueda financiar un mes de vida. Dale una vuelta! Beso”.