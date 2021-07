Famosos no quedaron contentos con anuncio de cambio de nombre de la “Negrita”

Nestlé anunció hoy que su famosa “Negrita” cambiará de nombre y se llamará “Chokita”.

Si bien algunos aplaudieron la medida en redes sociales y provocó gran cantidad de memes, otros personajes y conocidos, no se mostraron muy contentos con la decisión de la empresa.

El periodista Gonzalo Ramírez, por ejemplo, dijo en el “Buenos Días a Todos” que “yo soy un convencido de que la inclusión y el respeto va mucho más allá de una palabra. Yo el ‘negrita’ lo tomo incluso como un tema de cariño. Creo que las marcas han nacido con mucha antelación a los momentos culturales que tenemos hoy. Yo no lo encuentro discriminador, pero si la marca lo define así, me parece bien”.

“Lo pongo sobre la mesa como tema de discusión. De pronto, creo que nos acercamos mucho a un extremo de cambiar las cosas yendo más allá de lo necesario“, agregó.

Por otro lado, la sicóloga Marcela Vacarezza, también reclamó contra la decisión de Nestlé: Y”a no existe la “Rubia”. Ahora eliminan la “Negrita”. Me hacen desaparecer parte de mi infancia. No podemos estar tan estúpidos…con respeto”.

Ya no existe la “Rubia”. Ahora eliminan la “Negrita”. Me hacen desaparecer parte de mi infancia. No podemos estar tan estúpidos…con respeto — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) July 21, 2021

Cuando la tontera llega al límite!

Nestlé cambiará el nombre de Negrita por "respeto y no discriminación" https://t.co/ivymDwLdkh — Mariana Aylwin (@maylwino) July 21, 2021

Creo que esto es una exageración: Nestlé revela que la "Negrita" tendrá nuevo nombre en pro "del respeto y la no discriminación" https://t.co/7FegqAvaTU vía @biobio — Mario Desbordes Jiménez (@desbordes) July 21, 2021

En tanto, quien fuera candidato a gobernador por la Región Metropolitana, Rojo Edwards, precisó que: “Nestlé se suma al Posmodernismo Neomarxista dominante ya en la Convención. Si no piensas ni hablas como ellos te tildan de rascista, misógeno, homofóbico…”.