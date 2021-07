Neme se aburrió y mandó a volar a haters: “Creerán que me ofenden porque dicen que me no me he comido una ‘negra’ o que me gusta un ‘negro'”

José Antonio Neme ha sido TT durante toda el día en Twitter, y es que su opinión respecto al cambio de nombre de la “Negrita”, no fue tomado bien por los cibernautas.

El periodista de “Mucho Gusto”, justificó la decisión Nestlé, de cambiar el nombre de la galleta de chocolate a “Chokita”, asegurando que va en relación con la carga histórica que se le ha entregado a aquella tonalidad.

Esto fue fuertemente criticado en redes sociales, ante lo cual, Neme contestó pero con todo: “Creerán que me ofenden porque dicen que me no me he comido una “negra” o que me gusta un “negro”? pero si eso es una obviedad si soy homosexual!” tónica del troll: “es que a Neme le gusta el negro no la negra jajajaj” gente x vez número un millón me encanta mi sexualidad”.

creerán que me ofenden porque dicen que me no me he comido una “negra” o que me gusta un “negro”? pero si eso es una obviedad si soy homosexual! 🙄 tónica del troll: “es que a Neme le gusta el negro no la negra jajajaj” gente x vez número un millón me encanta mi sexualidad 🤷‍♂️ — Jose Antonio Neme (@jananeme) July 23, 2021

Pero esto no quedó ahí y agregó que “si me quieren o no quieren..si hablo o no hablo..si opino o no opino..si digo pelotudeces o no. Nadie puede entender que no tengo mi atención puesta en eso..que no me conecto con lo que terceros piensan de mi..no me perturba lo que otros dicen..eso es difícil de captar?”.