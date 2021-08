Tere Marinovic desatada en redes: ¿En una escala de 1 a 10, cuál será el nivel de resentimiento promedio de los Convencionales?

A las 9.30 horas partía la discusión del reglamento de las asignaciones en la Convención Constituyente, la cual no ha sido fácil.

Tere Marinovic, ha llevado la discusión a redes sociales, donde de manera enfática y muy a su estilo, se ha mostrado en contra de la petición de aumento de las designaciones.

“Insoportables los discursos de victimismo que se oyen en la Convención. Victimismo por dolores que- en el mejor de los casos- sufrieron personas que vivieron siglos atrás, pero que ahora otros usan como buitres (…) Algunos dicen que las ‘asignaciones no son sueldo’. Hay 2 diferencias: 1) El sueldo es de libre disposición, y las asignaciones son para fines determinados (que lo favorecen a UNO) 2. Las asignaciones no pagan impuestos”, explica Marinovic.

“Ahora una Constituyente diciendo que el aumento de asignaciones tiene que ver con que hay personas que no son de Santiago: FALSO. Los pasajes y traslados están siendo pagados aparte, por el Gobierno, y NADIE discute ese gasto”, sigue precisando Marinovic.

Y sigue: “Se victimizan: ellos no tienen formación profesional, ni ayuda de centros de estudio. Pero cuando se trata de postular a un cargo, o de opinar de temas técnicos, no tienen problemas. C de r”.

Luego de varias explicaciones respecto a las diferencias entre sueldo y asignaciones, Marinovic se aventuró e hizo una encuesta: ¿En una escala de 1 a 10, cuál será el nivel de resentimiento promedio de los Convencionales?