Carmen Gloria Arroyo perdió la paciencia con maltratador: “No venga a disfrazarse de oveja”

Este martes “Carmen Gloria a tu servicio” vivió un impactante caso de violencia contra la mujer. La historia de Lucía logró conmover a la abogada al punto de reconocer que el caso “ha sido tremendamente doloroso de grabar”.

Sergio, ex marido de Lucía, llegó al programa para demandar por el divorcio. Pero Lucía, necesitó estar junto a su hermana Teresa para lograr mirar a su agresor ya que aún le teme.

Víctor además del divorcio, quería la mitad de la casa, pero Lucía se desahogó y pidió una compensación económica por soportar 23 años de maltrato, “por todos los golpes y todo lo que sufrí. No he podido superar esto”, expresó, y agregó que “yo trabajaba y llegaba tarde, entonces él decía ‘a esta hora venís llegando’. Con garabatos. Yo le decía que también tengo derechos. Él no le daba vestuario ni alimentos a los niños, entonces yo trabajé para aportar en la casa”, reveló.

Desde un primer momento, Víctor se mostró machista y su pareja actual, Gregoria, quien lo acompañó, dijo no conocer sobre los hechos de violencia en su historia matrimonial. Y aunque Víctor negó el maltrato, Teresa salió a apoyar a su hermana lo enfrentó duramente y Luisa, la otra hermana de Lucía también llegó al estudio y declaró: “Me consta que él le hizo mucho maltrato”.

Carmen Gloria Arroyo además explicó que existen documentos que avalan lesiones y hematomas en el cuerpo de Lucía en los años 2002, 2003 y 2004.

Las hermanas agradecieron estar en el programa para hacer justicia por alguna de sus hermanas, que desde la infancia fueron maltratadas por sus padres y se casaron jóvenes para escapar, pero cayeron en un infierno peor. “Voy a morir tranquila si usted hace justicia” dijo Luisa, mientras sus hermanas lloraban.

Fue entonces que Carmen Gloria, visiblemente afectada por la historia de Lucía, encaró a Víctor. “Entienda que en la mente enferma de un maltratador y en la actitud cobarde de un hombre que agrede a una mujer, sienten que están haciendo lo que tienen derecho y que, por lo tanto, pueden decir que no han hecho nada malo”, dijo.

La abogada agregó que “ponerle una mano encima a una mujer, a un niño, a sus propios hijos, es ser lo peor de la humanidad. Sé que no está acostumbrado que una mujer le hable fuerte y se las cante clarita en la cara. Y yo, por ellas cuatro, lo hago con toda la fuerza del mundo”, afirmó y fue enérgica al decirle que “hay cuatro mujeres detrás suyo llorando lágrimas de sangre por la historia que tienen con usted, así que no venga a disfrazarse de oveja delante mío. Lo mínimo es que usted le ceda a la señora el 50 por ciento de la casa en compensación al infierno que vivió con usted. Me imagino que no tengo que darle más argumentos”.