“Chile no existe” y sus habitantes “son actores”: la publicación en grupo terraplanista que se hizo viral

Un nuevo viral que circula en redes sociales asegura que “Chile no existe” y que los habitantes del país somos un grupo de actores.

En una captura de pantalla de una publicación realizada en un grupo terraplanista de Facebook, la cual se viralizó en Twitter, se señala que “he estado viendo este documental de Chile y cada vez tengo más claro que Chile no existe”.

“Si se fijan bien las casas parecen de cartón y las personas se nota que son actores porque incluso a veces miran la cámara. ¿Creen ustedes que Chile sea un país real?”, cuestiona el autor de la publicación.

De igual manera, remarca que “yo nunca he estado en Chile y no conozco a nadie que haya estado en Chile. He visto algunas fotos, pero seguramente sean CGI”.

La publicación data del 9 de agosto del año pasado en el grupo Tierra Plana – España, la cual por alguna razón se viralizó durante las últimas horas.

Cabe mencionar eso sí que es una absurda teoría, la cual tiene su origen en otra publicación del 2017, en donde se asegura que Australia no existe. En 2018 en tanto, en el sitio FlatEarthSociety.org se publicó que Rancagua no existía.