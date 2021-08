Francini Amaral sorprende al revelar que carabinero le dio “un agarrón en el poto”

“La Divina Comida” se ha transformado en el estelar donde ya decenas de rostros y políticos se han sincerado. Y el capítulo de ayer sábado ciertamente no fue la excepción. En la instancia participaron Francini Amaral, Angélica Castro, Mario Desbordes y Paulo Brunetti.

Ahí, en medio de las múltiples comidas, la brasileña contó una “anécdota” que dejó a todos sorprendidos. En medio de un concierto, un carabinero le dio “un agarrón en el poto”.

“No sé si es muy positivo para la institución o no, pero es una anécdota. Nosotros hicimos un concierto en el Estadio Nacional, y yo con una súper ropa y unos shorts, y de repente paso corriendo y siento una mano en mi poto justo en la fila de los cadetes”, compartió la bailarina.

La inmediata reacción de Francini Amaral

Pero obviamente no dejó las cosas así. “En esa época yo usaba unos anillos y la primera reacción cuando sentí la mano en mi poto, lo agarré con la mano izquierda y sin mirar le di un combo”, sinceró.

“Todos como que empiezan a reírse y no me acuerdo mucho su cara, pero después me quedé preocupada por el porte del anillo. Yo creo que de verdad debo haberle cortado algo”, agregó.