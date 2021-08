“Me tocó pelar el ajo, pero es posible salir adelante”: Dr. Ugarte rompe en llanto al recordar dura etapa de su vida

La participación del doctor Sebastián Ugarte, médico jefe de la Unidad de Paciente Crítico de Clínica INDISA, en Zona de Encuentro de TVN estuvo cargada de emociones.

De hecho, hubo un momento en el que no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto. Todo, recordando un duda etapa de su vida, cuando debía pedir frutas y verduras en la feria.

“Hay algo que no muchos saben: los yuyos silvestres, que crecen en las calles, si tú los arrancas, en la raíz, tienen un tubérculo comestible”, compartió, antes de que un silencia invadiera la escena y comenzaran los sollozos.

Ya más tranquilo, reflexionó: “Son tiempos difíciles para mucha gente, no solo yo. Muchos jóvenes que estudian para salir adelante, a veces cuesta, entonces me tocó pelar el ajo, pero es posible salir adelante. No siempre es fácil”.