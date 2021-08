Furor en redes: novio llegó borracho a su matrimonio y ni siquiera pudo ponerle el anillo a su mujer

En TikTok es furor un video de un matrimonio en Rusia, donde el novio llegó con sus amigos, completamente borracho de su despedida de soltero, desatando las risas hasta de los presentes.

El novio no podía ni mantenerse de pie en el altar, incluso se puede ver en el video, que uno de sus amigos lo sostiene para que no se caiga. Además, no fue capaz de colocarle el anillo a su mujer y uno de los presentes lo debió hacer por él.

En redes sociales el novio ha tenido defensores como detractores. Muchos valoraron el hecho de que el hombre haya podido llegar a su matrimonio, mientras otros no pueden entender que la novia se haya casado de igual forma.