Mujer de la región del Ñuble se vuelve viral en TikTok por llevarse patilla de una rosa

Una mujer de la región del Ñuble es la protagonista de un viral en TikTok, luego que su hija la grabara llevándose una patilla de rosa.

En el registro se observa como ambas protagonizan un divertido diálogo. “Que vas a ir a robar plantas, después nos van a ver en la camioneta y van a decir ‘oh, esos son los que roban plantas'”, le dice la hija a su mamá, luego que ella quisiera bajarse del vehículo para ir a sacar la patilla.

“Ya bueno, bueno. Mira, ahí no es robar, si está afuera. Hay dos matas y yo quiero sacar una”, le responde la mujer. “¿Pero cuál es el gusto?”, insiste su hija.

“Es una patillita por si acaso yo no tengo de ese color y son rosas. Mira y arriba son lindas las que hay. Pero me parece que no son de la misma. Pero no importa, del color que sean, pero a mi me gustan poh”, afirma la mujer.

“¿Puedo ir¨?”, insiste la mamá. “¿Adonde?”, le responde la hija. “A robar”, dice la mujer. “¿Pero viste que vas a robar”, le replica la joven entre risas, tras lo cual su progenitora se corrige: “¡No! A sacar”.

“Yaaa, anda hombre, anda”, le dice riendo la hija. Segundos después, se ve a la madre volviendo con un inmenso rostro de felicidad con la patilla en la mano. “Tú me grabaste”, le dice a la joven, para luego ambas reír juntas.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales, en donde varios usuarios reconocieron sentirse identificados ante lo ocurrido, ya que sus mamás, tías o hermanas han realizado lo mismo, sacar un trocito a una plata para luego criar a una hermana en su propio territorio.

“Siempre ando pensando en las plantas, me gustan mucho”, señaló la mujer en conversación con Las Últimas Noticias, en donde se refirió al divertido viral.

Sobre el revuelo causado por el registro, afirmó que “me empezaron a llamar amigas para decirme que me habían visto. Se reían, lo encontraban muy bueno. Lo ha visto mucha gente”.

La mujer de 62 años, identificada como Flora y que vive en el región del Ñuble, reconoció además que “me asusté en un momento y le pedí a mi hija que lo borrara, pero me dijo que ya no se podía”.

Consultada por su rostro de felicidad en el video, afirmó que “al principio pensé que se trataba de una rosa naranja, y no tengo de esas, por eso la quería. Pero después me percaté que era de otro color”.

Cabe mencionar que una tienda de plantas en Instagram se contactó con la mujer tras la viralización del video, indicando que le van a regalar una planta al mes por el resto de su vida.