Discusión entre alumno y profesor por Zoom se hizo viral: “Con usted no puedo”

En las últimas horas un video de un alumno enfrentando a su profesor en una universidad mexicana se ha vuelto viral en las redes sociales.

A través de zoom el estudiante de derecho encaró al profesor reclamándole que no le gustaba su forma de enseñar.

Pese a haberlo conocido hace solo una semana, el estudiante acusó que el profesor ejercía “demasiada presión” sobre los alumnos.

“No puedo pensar, me deja en blanco… me gustan los profes estrictos… su manera de llevar la clase no me gusta, me gusta sentirme más en confianza, y usted no lo hace”, reclamó el estudiante mientras desataba la risa de quien lo grababa.