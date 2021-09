Bajista de heavy metal apareció en topless en una premiación y cortaron la transmisión

La bajista de Wargasm, Milkie Way (23), se presentó en los Heavy Music Awards vistiendo cadenas a través de las cuales se podían ver sus pechos. Por eso quienes estaban a cargo de la transmisión del evento decidieron cortar la señal, lo que generó la ira de quienes seguían la emisión. Los Heavy Music Awards se realizan hace cinco años en el O2 Forum Kentish Town, de Londres.

Según publicó el diario británico Daily Star, Milkie Way tiene una carrera como modelo. Ya posó junto con Cara Delevingne. Y en estos Heavy Music Awards 2021 le dieron el premio al Mejor Artista Revelación de Gran Bretaña. El evento se transmitía en vivo por Twitch, para mostrar las actuaciones de los músicos galardonados.

Precisamente cuando Milkie Way iba a acompañar al vocalista de Trash Boat, Tobi Duncan, se produjo la polémica. Milkie, cuyo nombre real es Rachel Hastings, tenía la parte superior de su cuerpo sólo cubierta por unas delgadas cadenas. Twitch prohibió instantáneamente la transmisión de la ceremonia debido a la desnudez, dejando a los fanáticos furiosos.

Horas después Milkie escribió en Twitter un provocador mensaje para dar cuenta de la molestia de los seguidores del evento. “Yo pediría perdón por haber cerrado durante tres días la transmisión de Twitch de los premios debido a mis pezones. Pero es que simplemente no lo lamento”, aseguró. Luego, en otro mensaje añadió. “Les dije que iban a ver mis pezones, les guste o no…”,

Y para finalizar la polémica añadió, que “lo último que diré sobre esto es que sólo quería usar un atuendo bonito, con el que me sintiera bien para un evento importante. Y si creen que eso necesita de vigilancia y que soy la razón por la que su noche se arruinó, entonces me voy a enojar con ustedes”. Eso porque la gente debería “preocuparse de sus expectativas y no de los cuerpos de las mujeres”, concluyó la bajista.