Se busca a Claudia Torres: hombre quiere dar con el paradero de amor de verano que tuvo en Coquimbo

Claudia Torres es TT en Twitter. Todo un éxito de masividad se transformó la búsqueda de un hombre, que quiere encontrar a su amor de verano en Coquimbo….pero que lo tuvo en 1994.

“Busco a una persona que conocí en Coquimbo, en el verano de 1994. Se llamaba o llama Claudia Torres. Tenía familiares en Viña del Mar. Me costó casi todo el verano conquistarla y cuando por fin me resultó, me dio peste cristal. Que twitter haga su magia”, es el aviso de Roberto.

Busco a una persona que conocí en Coquimbo, en el verano de 1994. Se llamaba o llama Claudia Torres. Tenía familiares en Viña del Mar. Me costó casi todo el verano conquistarla y cuando por fin me resultó, me dio peste cristal 🤡 Que twitter haga su magia. — Roberto (@maxbeto19) September 7, 2021

Y de inmediato comenzó a echar a funcionar la máquina de Twitter, donde llegaron miles de respuestas, algunas en verdad queriendo encontrar a Claudia y otras solamente, aprovecharse de la situación.

Sin embargo, hasta esta hora….Claudia no ha aparecido:

No encontré a Claudia, pero me empezó a seguir mucha gente buena onda. Se agradece eso. — Roberto (@maxbeto19) September 8, 2021

Roberto dijo a Publimetro que “esto se descontroló mucho. Jamás pensé que tomaría este vuelo. Normalmente uso twitter de forma recreativa. No me la tomo muy en serio”.

“Era simplemente saber si podía encontrar a alguien con quien tuve un romancito de verano”, explicó.

Esperemos que Claudia Torres aparezca!!!