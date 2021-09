Mujer ofrece $250 mil de recompensa para encontrar chaleco que le hizo su marido fallecido

Una mujer lleva más de un año buscando un chaleco, que perdió a principios del año 2020, y que le diseño su marido, quien falleció. Es por eso que ofrece $250 mil pesos por encontrarlo.

Gloria Martínez de 58 años contó a LUN, que el chaleco fue confeccionado el año 1993.

“Tengo harta pena, es un chaleco que tiene aun inmensa historia para mí. Mi marido diseñó y mandó a hacer ese chaleco en el año 1993 como regalo de aniversario, cuando cumplíamos tres años juntos. Él eligió los colores, la lana cachemira, el modelo, todo”, explicó.

Respecto de cómo se perdió, Gloria explicó que en febrero de 2020 lo sacó para llevarlo a Pichilemu y recrear una foto que se habían tomado en 1994, cuando esperaba a su primer hijo.

“Es la segunda vez que iba y quería tomarme la foto en la misma escalera del palacio Ross. Semana después de volver a Santiago, un día mi sobrina me llama par preguntarme si yo había sacado el chaleco del clóset, porque no estaba. Justo días antes, me habían roto el vidrio del auto”, dijo.

Cualquier persona que tenga información debe escribir al mail: [email protected]