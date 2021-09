Javier Olivares defiende a Carozzi en pugna con La Red por “La Batalla de Chile”

El periodista chileno, radicado en Estados Unidos, Javier Olivares, defendió a través de Twitter a Carozzi, en medio de la pugna con La Red, por “La Batalla de Chile”.

“Aunque no guste, cualquier marca tiene el derecho de comprar, pausar, cancelar o de frente retirar su publicidad de los medios de comunicación, y apostar por marcas o servicios comunicacionales que representen sus valores, y sus intereses”, escribió.

Aunque no guste, cualquier marca tiene el derecho de comprar, pausar, cancelar o de frente retirar su publicidad de los medios de comunicación, y apostar por marcas o servicios comunicacionales que representen sus valores, he intereses. #Carozzi — Javier Olivares A (@JavierOlivares) September 12, 2021

Carozzi indicó el fin de semana, tras los rumores que indicaban que había retirado su publicidad del canal, luego de que se confirmara la transmisión del documental nacional, que no han “sostenido conversación directa alguna con el canal”, aclarando además que, “por definiciones corporativas, la compañía no auspicia programas con contenido político“, y que este caso particular se trata de “un error cometido desde la agencia externa de medios, Initiative”.