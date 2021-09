Escalofriante video: descubre cabello saliendo de una tumba de más de 100 años

En las redes sociales se sube todo tipo de contenidos, pero solo algunos se convierten en virales. Es el caso del registro en que se be cabello saliendo de una tumba de más de 100 años.

Un video que fue grabado en el cementerio católico de San José de Sacramento, en Estados Unidos, realizado por Joel Morrison.

El sujeto de 37 años subió este video a su cuenta de TikTok y ya registraba más de 1.800.000 de visitas y más de 300.000 me gusta.

El hecho ha sido reportado por medios como el New York Post de Estados Unidos, el The Sun o el Daily Mail en el Reino Unido o La Razón en México.

Morrison explicó en New York Post que “cuando lo vi por primera vez, me sorprendió; no estaba exactamente seguro de que lo que estaba viendo fuera real”.

Mal estado de los cementerios

Luego agregó que “tras una inspección más cercana me di cuenta de que definitivamente era cabello humano saliendo de la tumba”.

El hombre se cuestionó la razón de este hecho y se percató de que varias tumbas se encontraban en mal estado por el crecimiento de las raíces de los árboles.

Mientras que algunos usuarios aseguraron que muchos cementerios han sufrido inundaciones, lo que también pueden dañar las tumbas.

Morrison manifestó su “preocupación por el mantenimiento del cementerio”.