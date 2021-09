Iván Cabrera habla de Gala: “No habrá nada más que una linda amistad”

Iván Cabrera, uno de los participantes de El Discípulo del Chef de Chilevisión, ocupó este lunes 20 sus redes sociales para hablar de su viaje a México. En el grupo se encontraba Gala Caldirola, la ex pareja de Mauricio Isla, a quien él conoció dentro de El Discípulo. Durante las últimas semanas existieron rumores que los vinculaban a ambos sentimentalmente. Primero lo negó Gala y ahora lo hizo Cabrera.

En su cuenta de Instagram, Iván Cabrera señaló que “increíbles 10 días fueron los que pasamos en México. Cancún, Playa del Carmen y Tulum fueron los destinos. Sólo contarles que lo pasamos increíble. Disfrutamos a concho cada día y cada momento. Y con esto quiero escribir unas palabras para cada uno de mis compañeros de viaje. A quienes pude conocer mucho mejor”, dijo. Entonces habló de cada uno de ellos (fueron cuatro personas), pero se detuvo en Gala Caldirola.

Dijo de ella que es “¡una gran mujer! Con un tremendo corazón y siempre era el alma de la fiesta ¡Motivada! ¡Y gran amiga de todos! Es ahí donde me quiero detener y explayar un poco más”, dijo. A continuación añadió que “luego de tantos rumores, suposiciones y siendo ésta la única ocasión donde me referiré al tema”, dijo.

Iván Cabrera enfrenta rumores

Luego comenzó diciendo que “justamente conocí a una gran amiga, una tremenda partner, siempre con buena onda y en buena actitud. Basta de relacionarme con ella. Donde nunca hubo, no hay y no habrá nada más que una linda amistad. He permitido que mucha gente opine. Nunca he respondido nada y con esto dejo en claro también que el tema sólo saca risas de cómo tanta prensa ha tratado de involucrarnos”, añadió.

A modo de final dijo que “amigos de Instagram y a toda la prensa: gracias por tanta cobertura, pero cómo ya lo saben aquí viajamos cinco amigos que se quieren mucho y ya está. Así que eso muchas gracias y cómo siempre”.