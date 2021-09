Padre recibe llamada de su hija desaparecida en vivo en medio de despacho en “Contigo en la Mañana”

Realmente impactante es lo que se vivió esta mañana en el matinal de CHV, “Contigo en la Mañana”, cuando trataban el caso de una niña de 14 años, que llevaba dos semanas desaparecida, y de pronto, en vivo y en directo, la menor se comunicó de forma telefónica con su padre.

Mientras se exponía el caso, los padres reconocieron que la niña se fue a Perú con un hombre de 19 años de nacionalidad venezolana.

“Dijo que iba a volver, me pidió dinero, yo accedí porque no tenía dónde dormir y comer. Ojalá le sirva y lo ocupe para poder volver”, aseguró Gerson Fuentes.

La mamá de la menor, Viviana Sanhueza, dijo que “lo que nosotros hemos sabido es que ella estaba en Lima y lo único que quería era venirse. Que necesitaba plata para venirse. Ya llevamos 15 días con esto y ahora recién se están haciendo las gestiones para la búsqueda”.

Pero de pronto, el padre de la menor recibió un llamado y dan una pausa en el matinal, para que Gerson converse….era su hija.

“Esto sirvió. Me llamó mi hija, reclamándome porque había pasado esto. Se molestó un poco. Le dije que por favor fuera al consulado. Hablé con el joven y tuvimos un encontrón más o menos fuertecito por el celular, pero mi hija estaba reaccionando mal. Le traté de explicar que me hiciera caso o me esperara. Luego se cortó la llamada y decía que lo estamos funando”, dijo.